Взмывая выше елей: СИБУР ускорил строительство «Корабельной рощи» в 1,5 раза

Полимерная опалубка производства «Нижнекамскнефтехима» позволила повысить скорость укладки бетона при строительных работах на «Корабельной роще». После реновации за более чем 6 млрд рублей санаторий сможет ежегодно принимать до 9 тыс. работников СИБУРа и членов их семей.





Полимерное решение ускорило строительство

В Нижнекамске продолжается масштабная реконструкция корпоративного санатория-профилактория СИБУРа «Корабельная роща». На строительной площадке внедрили новую технологию с применением полимерной опалубки из вспененного полипропилена, которая позволила увеличить скорость укладки бетона примерно в 1,5 раза. При этом поверхность бетонных конструкций стала более ровной и качественной.

С начала проекта здесь выполнено 85% монолитных работ, возведено пять из шести этажей нового здания и уложено 12,5 тыс. кубометров бетона.

«Корабельная роща» – первый объект компании, где в строительстве пилотно применяется полимерная опалубка из вспененного полипропилена производства «Нижнекамскнефтехима».

Это решение СИБУР разработал совместно с технологическим партнером, чтобы упростить и ускорить возведение монолитных зданий и, что важно, повысить качество.

«По сравнению с традиционной фанерной полимерная опалубка легче на 15%, быстрее собирается и разбирается и в 10 раз дольше служит. Уже за первые месяцы стройки мы убедились, что с ней проще работать, в результате чего скорость укладки бетона существенно выросла – на сегодня мы даже опережаем график. Кроме того, такая опалубка позволяет получать более гладкую поверхность бетона, что снижает количество дефектов при бетонировании и уменьшает объем последующих отделочных работ. Это хороший пример того, как полимерные решения СИБУРа могут повышать эффективность и качество в строительстве», – отметил руководитель проекта Ринат Чураев.

В настоящее время на строительной площадке нового здания работают более 100 человек. Работы идут в две смены. В пиковый период численность специалистов достигнет 400 человек. Завершить возведение последнего этажа планируется в октябре.

Комфорт для работников и их семей

Строительство ведет татарстанская компания «Аркада Строй Универсал», имеющая опыт реализации крупных проектов в республике, в том числе для СИБУРа.

После завершения монолитных работ строителям предстоит закрыть тепловой контур здания, а затем приступить к отделке и монтажу инженерных систем.

«„Корабельная роща“ – интересный объект и с точки зрения насыщения инфраструктурой, и с точки зрения архитектуры. Уверен, работникам компании и их семьям здесь понравится. Помимо самого современного медицинского наполнения, комфортных и функциональных общественных пространств отмечу тот красивый вид на лес, который будет открываться из жилых комнат», – рассказал руководитель по строительству Рашид Азизов.

Бассейн, медицинский центр и 120 комнат

Стоимость проекта превышает 6 млрд рублей. После реконструкции «Корабельная роща» станет еще одним звеном комплексной системы оздоровления работников СИБУРа и их семей наряду с корпоративным центром оздоровления «СИБУР-Юг» в Анапе, детскими лагерями «Солнечный» в Казани и «Юность» в Нижнекамске.

В Анапе сейчас также ведется масштабная реконструкция. Проектные команды в Нижнекамске и Анапе работают в тесном контакте, обмениваясь опытом и техническими решениями.

В обновленной «Корабельной роще» появятся бассейн, спа-зона, медицинский центр, спортивные и досуговые пространства. Медицинский корпус будет оснащен современным оборудованием.

Номерной фонд расширится до 120 комнат на четвертом, пятом и шестом этажах. На территории предусмотрены детские площадки, летний кинотеатр, прогулочные и велодорожки.

«Корабельная роща» в Нижнекамске исторически очень востребованный санаторий. После масштабной реконструкции он станет современным центром оздоровления, который сможет ежегодно принимать до 9 тыс. работников СИБУРа и членов их семей из всех регионов присутствия компании. Модернизация позволит применять новейшие медицинские и диагностические технологии, а также качественно повысить уровень сервиса. Мы предусмотрели безбарьерную среду и инклюзивные номера для маломобильных гостей, а также удобные и большие номера-коннекты для многодетных семей, чтобы отдых с детьми был максимально комфортным», – рассказал директор по социальной политике СИБУРа, председатель СИБУР Профсоюза Вячеслав Харитонов.

После завершения реконструкции пропускная способность санатория вырастет на 35% – с 262 до 354 человек в смену. Ежегодно проходить оздоровление в «Корабельной роще» смогут 9 тыс. работников СИБУРа и членов их семей.

Инвестиции в развитие Нижнекамска

СИБУР начал масштабную реновацию санатория-профилактория «Корабельная роща» в сентябре 2025 года. В церемонии погружения первой сваи на месте будущего корпуса приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

Всего начиная с 2021 года компания инвестировала в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру в Нижнекамске более 350 млрд рублей, в целом по Татарстану – 406 млрд рублей. Совокупный объем инвестиций до 2028 года составляет 600 млрд рублей.