Татарстан планирует снизить госдолг к концу 2027 года до 50 млрд рублей

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Татарстан планирует снизить государственный долг к концу следующего года до 50 млрд рублей. По состоянию на 1 октября этого года объем госдолга республики составляет 74,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Если списание пройдет и все долги по привлеченным федеральным кредитам будут погашены, то объем госдолга на конец 2027 года составит порядка 50 млрд рублей», – сказал он.

Файзрахманов отметил, что на 1 января госдолг составлял около 100 млрд рублей, но в июне прошло списание кредитов почти на 24 млрд рублей.

«Сейчас мы продолжаем работу, чтобы в 2027 году также списать еще около 21 млрд рублей. Надеюсь, спишем в первом полугодии следующего года. Это мы говорим про реструктурированные кредиты – порядка 66 млрд рублей», – подчеркнул он.

По словам министра, помимо этого есть казначейские инвестиционные кредиты, которые погашаются по графику. «Они предоставлены на 10 лет. На них средства в бюджете республики заложены», – заключил он.