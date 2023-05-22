Минниханов в Китае принял участие в совещании по производству электромобилей «Атом»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов участие в совещании по реализации проекта электромобиля «Атом». К обсуждению присоединись представители компании Shanghai Launch Automotive Technology Co.Ltd и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Компания Launch с 20-летней историей имеет четыре национальные базы и 25 филиалов. Это один из первых независимых инжиниринговых центров под ключ в Китае. Ключевым бизнесом компании является полный инжиниринг: от стиля до электроники, кузова, шасси, двигателя и других деталей.

Главной темой обсуждения на совещании стали варианты сотрудничества по проекту «Атом», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, первый прототип российского электрокара «Атом» Минниханов осмотрел на KazanForum. Серийное производство электромобилей намечено на 2025 год. Электромобиль «Атом» является стартапом, это совместный проект гениректора ПАО «КАМАЗ» и российского миллиардера Рубена Варданяна, созданный в 2021 году. Сообщалось, что площадкой для производства может стать бывший завод концерна Ford в Набережных Челнах.

В Китай Раис РТ прибыл сегодня утром. Ранее он встретился с мэром города Шанхая Гун Чжэном и пригласил его приехать в Казань на бизнес-форум.