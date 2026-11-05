Евгений Султанов: Конституция Татарстана – гармоничный документ

В начале 90-х годов Татарстан, как и все территории бывшего Советского Союза, должен был принять ряд важных решений о своем будущем, поэтому Конституция республики была необходимым документом, заявил в беседе с «Татар-информом» заведующий кафедрой конституционного и административного права Казанского (Приволжского) федерального университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Евгений Султанов.

«Конституция Татарстана была объективно необходима, потому что устройство нашего государства всегда предполагало понимание места и роли всех национальностей. Важно было определиться в вопросах культуры, языка, традиций. Никуда не делись вопросы дальнейшего экономического развития и социального уклада», – подчеркнул он.

Уровень регулирования этих вопросов не мог быть ниже конституционного. На сегодняшний день документ предлагает достойную модель, учитывающую интересы как всего государства, так и самой республики.

«Важно, чтобы правовая форма не препятствовала развитию. Мы видим, каких результатов добился Татарстан. Конечно, появляются новые обстоятельства: новые веяния в экономике, цифровизации и так далее. Рано или поздно они спровоцируют изменения в Конституции республики. Но на сегодняшний день это очень гармоничный документ», – заключил Султанов.

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