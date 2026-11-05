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Общество 5 ноября 2026 16:33

Водителей из РТ предупредили о метели и снеге, ожидающихся 5-го и 6 ноября

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Согласно прогнозам УГМС РТ, 5-го и 6 ноября на дорогах Татарстана ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, сильный снег, а также заносы и метель с ухудшением видимости до 1 км.

В Госавтоинспекции Татарстана рекомендуют водителям не совершать опасные маневры, особенно с выездом на встречку. Кроме того, важно не превышать скорость при плохой погоде и использовать ремни безопасности. Детей рекомендуется перевозить исключительно в автокреслах.

#гаи #метель в татарстане
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