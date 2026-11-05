Решены проблемы с оплатой задолженности за проезд в транспорте Казани

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В столице Татарстана решены проблемы с проверкой и оплатой задолженности за проезд в общественном транспорте. Сайт электронной транспортной карты – transkart.ru – возобновил работу, сообщает пресс-служба АО «Транспортная карта».

Недоступность сайта была вызвана приведшей к масштабному сбою кибератакой на компанию Beget (последняя является одним из крупнейших российских хостер-провайдеров).

Сбой произошел 2 ноября, специалисты АО «Транспортная карта» во взаимодействии с провайдером восстановили работоспособность сайта к 12.30 5 ноября.

Сейчас сайт функционирует в штатном режиме. Кроме того, создано зеркало доменного имени сайта – transkart.kazantransport.ru.

Необходимость проверять и оплачивать задолженность возникает из-за того, что в Казани оплата проезда проходит в режиме с отложенным формированием банковских транзакций. Пассажир сначала получает билет, а уже потом производится списание средств.

В общей сложности на инфраструктуре Beget размещены сайты в доменных зонах .ru, .рф и .su. Услугами компании по размещению сайтов и аренде серверов, согласно ее собственным данным, пользуются более 200 тыс. клиентов.