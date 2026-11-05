Мисс БРИКС – 2026 откроет Строительную неделю БРИКС в Казани

Фото предоставила пресс-служба Международной строительной недели БРИКС

Специальным гостем Строительной недели БРИКС станет обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», общественный деятель Валентина Алексеева. Событие пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.

10 ноября Валентина вместе с министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Маратом Айзатуллиным даст старт мероприятию и откроет выставки недвижимости и строительных материалов. 11 ноября она вновь выйдет на сцену Строительной недели: примет участие в открытии деловой программы, даст интервью на сцене лектория и станет специальным гостем церемонии BRICS Property Awards — премии лучшей недвижимости стран БРИКС.

Напомним, что деловая программа Строительной недели БРИКС включает четыре тематических блока. Первый день события посвящен глобальному аналитическому обзору строительной отрасли. Темой второго дня станут отношения государства и девелоперского бизнеса, а также международное взаимодействие стран БРИКС. В фокусе внимания третьего дня будет развитие бизнеса и коммерческой недвижимости. Четвертый день Строительной недели БРИКС в Казани будет посвящен обсуждению новых технологий и инструментов для продаж недвижимости.

11 ноября состоится церемония вручения премии BRICS Property Awards — единственной в России девелоперской премии стран БРИКС, оценивающей лучшие проекты в сфере архитектуры, инфраструктуры, жилого продукта и благоустройства по международным стандартам.