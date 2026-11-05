Игрок «Зенита» Карпукас рассказал, почему не перебрался в «Краснодар»

Фото: fc-zenit.ru

Российский футболист, полузащитник питерского «Зенита» Артем Карпукас объяснил, почему выбрал перейти в питерский клуб, а не в «Краснодар»:

– А были еще какие-то варианты у тебя?

– «Краснодар».

– «Зенит» или «Краснодар», ты выбираешь «Зенит».

– Да, я выбираю «Зенит».

– Со стороны футболиста, если попробовать объективно посмотреть, при прочих равных «Зенит» интересен больше, чем «Краснодар»?

– Ну, для кого как, не знаю, были ли у кого-то какие-то случаи, когда на них выходил и «Зенит», и «Краснодар» и кто-то выбирал «Краснодар». Наверное, были такие футболисты. Они посмотрели на свое будущее вот так, а я посмотрел чуть-чуть по-другому и принял решение, что мне ближе «Зенит», — сказал Карпукас в интервью «СБГ ШОУ».