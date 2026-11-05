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Экономика 5 ноября 2026 14:01

Большаков назвал перспективным визит Минниханова в Лаос

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Развитие отношений с азиатскими странами открывает новые перспективы для российской экономики и Татарстана. Рабочая поездка Раиса РТ Рустама Минниханова в Лаос может укрепить это сотрудничество. Такое мнение «Татар-информу» высказал доктор политических наук, профессор КФУ Андрей Большаков.

«Азия – это предмет нашей ориентации. Первенство в развитии экономики за Азией. И если мы с Азией будем дружить, сотрудничать, я думаю, это перспектива для России и ее регионов, прежде всего для Татарстана», – отметил Большаков.

Эксперт обратил внимание, что Минниханов впервые посещает Лаос, но его принимают на высоком уровне. В частности, Раис республики встретился Премьер-министром Лаоса Салэмсаем Коммаситом и с заместителем Премьер-министра, Министром финансов Лаоса Сантипхабом Фомвиханом.

В качестве одного из механизмов развития связей Минниханов предложил провести заседание российско-лаосской межправительственной комиссии в Татарстане. Это позволит привлечь в республику делегацию лаосских предпринимателей и наладить новые деловые контакты.

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#Рустам Минниханов #международные отношения
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