Мошенники втягивают в преступления татарстанцев, ищущих работу на удаленке

Жители Татарстана, которые ищут работу на удаленке, рискуют стать соучастниками преступлений, если работодатель просит использовать личные расчетные счета. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«У нас нет такой профессии, как предоставление банковских счетов. Если вы работаете на фирму, вы должны для расчетов использовать счета фирмы. Если же используют ваши расчетные счета, то мало того, что это уклонение от налогов, так еще и если по этим счетам будут совершены неправомерные операции, на вас заведут уголовное дело, а все деньги, которые были проведены по вашим счетам, нужно будет вернуть пострадавшим», – предупредил он.

По его словам, поводом для такой просьбы от «начальника» может быть то, что счет фирмы заблокирован. Тогда человека используют как дропа-транзитника, чтобы через него прогонять деньги. В качестве примера Юсупов привел случай с женщиной, которая устроилась, якобы, менеджером по продаже криптовалюты. Ей на карту приходили деньги, а куратор объяснял, куда их переводить дальше. Через ее карты прошло более миллиона рублей, пока банк не заблокировал операции.

За передачу данных своих карт мошенникам, грозит до трех лет лишения свободы, за услуги дропа-транзитника – также до трех лет, а за скупку карт и операции по чужим картам наказание увеличится вдвое.