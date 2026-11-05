В РТ проведут горячую линию по вопросу постановки на учет в налоговом органе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 6 ноября, в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан состоится горячая линия, посвященная порядку получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Речь пойдет о случаях, не относящихся к ИП, адвокату, нотариусу. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по РТ будут отвечать на вопросы татарстанцев с 10 до 12 часов.

Телефон прямой линии: 221-80-35.