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Общество 5 ноября 2026 15:37

После гибели девочки в РТ новых случаев менингококковой инфекции не выявили

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В Татарстане после гибели 12-летней девочки не выявили новых случаев менингококковой инфекции.

«Новых случаев заболеваний менингококковой инфекцией не зарегистрировано», — рассказали «Татар-информу» в Минздраве РТ.

В настоящее время врачи продолжают наблюдать за контактными пациентами и проводят им обследования и вакцинацию, а также лечат антибиотиками.

Ранее Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания менингококковой инфекцией в связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров держит ситуацию на личном контроле. На базе Бугульминской ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей от менингококковой инфекции.

По последним данным, под наблюдением в стационаре находятся 8 человек – шестеро детей и двое взрослых. Их состояние стабильное.

#минздрав татарстана #инфекция
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