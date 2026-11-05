Ильшат Аминов: «Конституция Татарстана 1992 года – прорывной документ»

Конституция Татарстана в 1992 году обозначила суть федеративного устройства нашего государства, заявил в беседе с «Татар-информом» депутат Госсовета РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

«В 1992 году Конституция Татарстана стала прорывным документом, где была обозначена суть федеративных отношений в нашей стране, где полномочия распределены между центром и регионом», – уверен он.

Действительно, управлять всеми решениями из столицы страны во всех регионах на такой огромной территории кажется невозможным. Поэтому передача субъектам ряда полномочий видится грамотным стратегическим шагом, добавил Аминов.

Большая заслуга в принятии этого документа принадлежит Первому Президенту Татарстана, ныне – Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву.

«Он смог убедить федеральный центр, что такое разделение полномочий необходимо. В стране от Калининграда до Дальнего Востока не могло быть единых подходов к решению всех проблем, которые волнуют людей. Слишком много различных факторов у каждого региона», – объяснил Аминов.

Конституция Татарстана живет и крайне важна и сегодня. Там обозначены как федеральные, так и республиканские решения по всем основным вопросам, заключил собеседник агентства.

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