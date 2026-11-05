Зимний сезон фестиваля «Күрше» пройдет в трех форматах при фонде 40 млн рублей

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зимний сезон фестиваля «Күрше» сохранит общий призовой фонд в 40 млн рублей и впервые пройдет в трех форматах участия. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Прием заявок стартовал 5 ноября и продлится до 1 декабря, результаты отбора объявят 10 декабря. О масштабах фестиваля свидетельствуют итоги летнего сезона: тогда поступило 1058 заявок из 45 муниципальных образований, поддержку получили 60 проектов.

«В этом сезоне у фестиваля три направления: основной конкурс „Күрше“, специальный проект „Күрше. Мирас“ и новое направление для начинающих организаторов. Фестиваль решает задачу доступности событий. Это доступность события для каждого из нас с вами. Люди хотят прийти на события, организованные другими людьми, чтобы друг другу подарить эти положительные эмоции и вместе пообщаться», – заявила вице-премьер РТ.

По словам Лейлы Фазлеевой, интерес к фестивалю проявляют и за пределами республики. «Мы видим интерес жителей других регионов Российской Федерации к фестивалю и к мероприятиям, которые организуются по инициативе наших соседей», – сказала она.

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова объяснила, почему муниципалитеты рассматривают фестиваль как рабочий инструмент.

«Для любого события нужен человеческий ресурс, инвестиционный ресурс, и для любого события нужен финансовый ресурс. И вот поэтому „Күрше“ как раз рассматривается и муниципальными командами, и людьми, проживающими в наших муниципалитетах, как дополнительный ресурс для реализации тех идей, которые жителям самим были бы интересны», – пояснила она.

Руководитель Института развития городов РТ уточнила распределение обязанностей: муниципалитеты подключают электричество, подводят воду, обеспечивают свет, подготовку и уборку площадки, «но всё, что происходит на площадке, остается ответственностью команд-победителей».

В зимнем сезоне – впервые три формата. Основной конкурс «Күрше» сохраняет знакомую механику: не менее трех событий на открытом воздухе, суммарно минимум 600 посетителей, разные площадки. Поддержка для самозанятых – до 600 тыс. рублей, для юридических лиц и ИП – до 1 млн рублей, софинансирование – не менее 20%.

Новое направление «Күрше. Беренче адым» создано для тех, кто только пробует себя в организации событий: упрощенная заявка, без обязательного софинансирования, до 300 тыс. рублей, но только для самозанятых старше 18 лет и не на всех территориях. Не участвует Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Альметьевск.

Куратор «Курше. Мирас» Руслан Риманас Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Күрше. Мирас» – направление для креативных индустрий с долгосрочным результатом: до 1 млн рублей, семь сфер, сопровождение кураторов.

Куратор «Курше. Мирас» Руслан Риманас, который сам когда-то участвовал в «Күрше» со спектаклями «Сундук обики» и «Саксоян», теперь отвечает за исполнительское искусство.

«Я буду опять поддерживать авторов, постараюсь поделиться своим творческим и организационным опытом, помогать раскрыть потенциал проектов, быть открытым к разным жанрам», – заверил он.