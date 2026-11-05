«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2026 года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым татарстанским СМИ за третий квартал 2026 года. Топ-10 опубликован на сайте «Медиалогия».

Индекс цитирования агентства составил 232,35.

На втором и третьем месте расположились интернет-издания «БИЗНЕС Online» и «Реальное время».

В десятку наиболее цитируемых СМИ республики также вошли издания InKazan и Kazanfirst, газета «Вечерняя Казань», ГТРК «Татарстан», газета «Челнинские известия», телеканал «ТНВ-Татарстан» и издание «РБК-Татарстан».

Ранее «Татар-информ» был признан лучшим СМИ Татарстана по версии Mediascope.

«Медиалогия» – авторитетная российская компания, занимающая исследованиями в области СМИ и интернета. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 113 тыс. наиболее влиятельных источников. Это телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Также не бралась в расчет взаимная перекрестная цитируемость, если она была масштабной и носила регулярный характер.