news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 5 ноября 2026 17:05

Накопительные счета обеспечили почти весь прирост сбережений россиян в 2026 году

Читайте нас в

По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в России к концу 2026 года превысит 11 трлн рублей. За девять месяцев этого года такие счета обеспечили более 90% всего прироста средств населения в банках.

Накопительные счета совмещают начисление процентов с возможностью снять деньги в любой момент без потери дохода. Это объясняет приток средств клиентов, которые делят сбережения на долгосрочную и ликвидную части, перенося часть денег со срочных вкладов и текущих счетов.

Например, портфель накопительных счетов ВТБ по итогам октября превысил 2 трлн рублей, прирост за месяц составил более 100 млрд рублей. С начала ноября банк также изменил условия начисления процентов по накопительному счету.

«В конце года мы ожидаем дальнейшего прироста накопительных счетов за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов. В ноябре-декабре рынок может увеличиться более чем на 600 млрд рублей – это вдвое больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года», – рассказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По той же оценке, общий объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей.

#банк втб
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Конституции Татарстана – 34 года: как документ предопределил развитие республики

Конституции Татарстана – 34 года: как документ предопределил развитие республики

5 ноября 2026

Минобороны: Днем 4 ноября над Татарстаном сбили вражеский БПЛА

4 ноября 2026
Новости партнеров