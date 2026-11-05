Банк России перечислил пять типов жертв мошенников

Банк России по итогам опросов установил пять типов жертв мошенников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

«Первый – деловой человек в спешке, это 39% пострадавших в целом по России. В его основе – работающие люди от 25 до 54 лет со средним и высоким уровнем дохода, которые живут в городах и ведут профессионально активный образ жизни, предполагающий постоянное присутствие в сети», – рассказала она.

По ее словам, уязвимость этой группы обусловлена не недостатком знаний, а поведенческими особенностями: режимом многозадачности, высокой профессиональной нагрузкой и привычкой быстро реагировать на входящие запросы. Среди пострадавших данного профиля 53% потеряли суммы до 20 тысяч рублей, а средний ущерб по группе – 156 тысяч рублей.

Вторая группа – самоуверенная молодежь, среди них 22% пострадавших. В нее входят школьники и студенты в возрасте от 14 до 24 лет, которых атакуют через мессенджеры, соцсети, поддельные приложения и вирусы. Несмотря на высокий уровень цифровой грамотности, их самоуверенность становится уязвимостью: 69% хищений не превышает 20 тысяч рублей, а средний ущерб – порядка 128 тысяч.

Третий тип – одинокие люди в возрасте от 55 до 60 лет, среди них 17% пострадавших. Ключевой фактор уязвимости – сочетание низкой цифровой грамотности с высоким доверием к телефонным звонкам как официальному каналу связи. Около 15% жертв потеряли свыше 500 тысяч рублей, средний ущерб составил 250 тысяч рублей.

«Еще один тип – это неумышленные жертвы, их 14% от числа пострадавших. Отличительная черта – отсутствие активного взаимодействия с мошенниками. Хищение проходит через заражение устройств вредоносным программным обеспечением или несанкционированный доступ к онлайн-банку, а также через „Госуслуги“. 66% хищений не превышает 20 тысяч рублей, средний ущерб – 132 тысячи рублей», – рассказала Хайруллина.

Последний тип – люди в кредитной ловушке, их около 8%. Несмотря на малое количество жертв, у них самые тяжелые финансовые последствия.

«В эту группу входят люди разного возраста, которые столкнулись с мошенниками на фоне уже имеющихся долгов или которых специально втянули в кредиты. Свыше одного миллиона рублей потеряли 23% потерпевших. Средний ущерб в данной категории – 556 тысяч рублей, самый большой на данный момент», – добавила она.