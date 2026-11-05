«Неидеальный человек ценнее машины»: в Казани проходят Рождественские чтения

Сегодня в казанском ИТ-парке прошло пленарное заседание регионального этапа Рождественских чтений.

Один из ключевых вопросов форума в этом году: «Какие современные технологические изменения оказывают наибольшее влияние на человека?». Ответить на этот вопрос предлагается духовенству, представителям органов власти и представителям традиционных религий, которые по традиции приглашены на Рождественские чтения. Каждый из выступающих рассмотрит влияние современных технологий на человека с точки зрения своей профессиональной деятельности и духовно-нравственных ценностей.

«Человек должен оставаться человеком. Господь сотворил его для вечной жизни. И какие бы технологии ни были придуманы, человеческая натура остается прежней. Надо, чтобы технологии служили человеку, а не человек служил им», – сказал журналистам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Он отметил: сегодня церкви сложнее разговаривать с молодежью, поскольку она погружена в цифровую среду и говорит на своем языке. Но если у молодого человека есть желание что-то познать, прийти к вере, он обязательно это сделает.

«Наша задача – сделать так, чтобы душа человека осталась неповрежденной. Для нас очень важно, чтобы грань между технологиями и человеческой жизнью была прозрачной», – подчеркнул владыка.

Пленарное заседание открыли приветственным словом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Он отметил, что развитие технологий не должно противоречить основным принципам человеческого бытия. Вера, любовь, свобода, ответственность, семейные ценности – это основа, которая не подлежит обмену и тем более отмене при любых технологических трансформациях.

«Весь XX век человечество стремительными шагами двигалось в своем технологическом оптимизме к некому совершенному обществу будущего. Человек стал способен быстро проходить значительные расстояния, передавать информацию за тысячи километров, лечить тяжелые заболевания и все глубже проникать в тайны мироустройства. В мире становилось все меньше белых пятен, и казалось, что человеческий интеллект способен познать весь мир. Именно с этим технологическим оптимизмом мы вошли в век XXI», – сказал митрополит Кирилл.

Глобальные открытия и изменения происходят теперь практически каждый день. Это ставит перед церковью вопросы, на которые раньше прямых ответов не было.

«Цифровая среда не просто добавляет новые средства в нашу жизнь. Она претендует на то, чтобы формировать самого человека, его внимание, его свободу, его отношение к ближним и к Творцу», – подчеркнул митрополит.

Цифровые технологии стали настолько неотъемлемой частью жизни, что человек уже не мыслит комфортного существования без них. Без бесконечного перелистывания ленты новостей мы не представляем отдых. Без нейросетей скоро не будем представлять поиск и обработку информации.

«Современные цифровые технологии дают комфорт, но забирают внимание. Неизбежно возникает вопрос: а принадлежит ли мое внимание мне лично? Более того, мое мнение о том или ином событии – оно мое или навязано извне? Возможно ли, что мой взгляд на историю, на мир сформирован под воздействием цифровой среды и является результатом потребления контента?» – задал вопросы митрополит.

Он предложил не воевать с технологиями, а сознательно ограничивать себя, чтобы вернуть внимание и личную свободу.

«Сегодня нейросети уже используют для получения духовных советов и наставлений. Некий нейропастырь может и идеальнее человека, но в этом и кроется его слабость. Человек создан по образу и подобию Божьему. Он не идеален. Он ошибается, переживает, страдает, сомневается. Он живет реальной духовной жизнью. Именно это живое переживание Бога, это горение духа делает живого человека гораздо ценнее самой совершенной машины», – подчеркнул владыка.

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов обозначил принципиальную позицию: ислам признает важность знаний и научно-технического прогресса при условии, что его применение не выходит за рамки религиозных принципов и нравственных границ.

«Вопрос не в том, используем ли мы технологии, а в том, как направлять их. Цифровизация и искусственный интеллект облегчают образование, медицину и экономику, но в то же время несут и глубокие духовно-нравственные вызовы. Информационные пузыри, создаваемые рекомендательными алгоритмами, не только раскалывают общество, но и позволяют человеку затеряться в виртуальном мире собственного я», – сказал он.

Если технология фрагментирует внимание и атрофирует способность к глубокому мышлению, она посягает на разум – одну из фундаментальных ценностей.

«Техника не должна переопределять человека. Она призвана служить его совершенствованию. Машина может имитировать логику, но не способна нести нравственную ответственность и духовные устремления. Поэтому человеческий надзор и этическое присутствие незаменимы. Нам нужен не технический разум, подменяющий человеческое суждение, а управляемый технический разум, ограниченный нравственными рамками», – подчеркнул Ильфар хазрат Хасанов.

После пленарного заседания работа продолжилась на секциях.

«Мы были бы очень благодарны тем, кто сегодня будет выступать перед нами, чтобы понять, как нам при всех возможностях сегодняшних технологий все-таки остаться живым, нормальным человеком. С собственной волей, чувствами и представлениями о мире, в котором мы сегодня с вами живем», – заключил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.