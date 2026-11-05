Фазлеева: 90% заявок фестиваля «Күрше» связаны с национальной культурой

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большинство заявок летнего сезона фестиваля «Күрше» было связано с национальной культурой, а новое направление «Күрше. Мирас» создано для того, чтобы после событий оставалось материальное и нематериальное наследие. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной зимнему сезону «Күрше», сообщила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Появилось ещё одно направление – „Курше. Мирас“. Само за себя опять всё говорит: „Курше. Мирас“ – это наследие. Красивое, великолепное слово „мирас“, и вот это наследие сегодня – это то, что останется не только как технология, но и останется как предметная сфера нашей с вами жизни», – пояснила вице-премьер РТ.

По словам спикера, участники летнего сезона проводили тренировки, деловые игры, концерты и семейные праздники. «Очень много вопросов было связано с династиями, с чествованием, очень четко соединился проект с таким проектом, как „Книга почета“, и многие уделили этому внимание. Конечно, это говорило о работе на земле непосредственно в каждом муниципальном районе. Хотели люди поделиться своей историей», – отметила она.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что значительная часть заявок была посвящена национальной культуре. «Огромный пласт, даже, наверное, процентов 90 заявок связаны с национальной культурой. „Курше. Мирас“ – это и фильмы, и спектакли, и книги, и маршруты, и арт-объекты», – перечислила вице-премьер.

Спикер добавила, что участвовать в фестивале могут и несовершеннолетние – вместе с родителями. «Для нас принципиально важно, что каждый из нас может заявиться для участия в этом фестивале. Даже если вы несовершеннолетний, обращающийся к нашим прекрасным молодым людям, то [сможете] вместе со своими родителями, которые, я уверена, вас поддержат в этой заявке и помогут реализовать», – заявила она.

Заместитель Премьер-министра РТ также сообщила, что зимний сезон пройдет по трем направлениям, а общий призовой фонд останется прежним. «Зимний фестиваль будет реализовываться по трем направлениям: это конкурс „Курше“ непосредственно, это специальный проект „Курше. Мирас“ и новое направление, о котором коллеги расскажут. И общий призовой фонд у нас остается тот же – 40 млн рублей», – подытожила она.

Зимний сезон фестиваля «Күрше» официально стартовал: заявки принимаются до 1 декабря на сайте куршефест.рф, результаты отбора объявят 10 декабря, а сами зимние события начнутся в январе.