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Происшествия 5 ноября 2026 17:56

Появились подробности пожара в высотке на Заслонова в Казани

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Появились подробности пожара в высотке на Заслонова в Казани

Появились подробности пожара в жилой многоэтажке Вахитовского района Казани.

Ранее сообщалось, что сегодня в одном из домов на улице Заслонова загорелась квартира на 4-м этаже. Пожар был потушен в 12:13, однако мужчина, находившийся в квартире, пострадал.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, квартира была превращена в свалку и пожар начался именно с лежавших повсюду горючих вещей – бумаги, картонных коробок, одежды и других.

Отмечается, что складирование мусора создает идеальные условия для возникновения катастрофического пожара, блокирует пути спасения, а также повышает шанс получить отравление продуктами горения – главную причину гибели при пожарах в многоэтажках.

«Складирование горючих материалов в жилых помещениях и на путях эвакуации – прямое нарушение правил пожарной безопасности. Штраф для граждан – от 5 000 до 15 000 рублей», – предупреждают в МЧС.

#гу мчс рф по рт
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