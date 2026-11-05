Раис РТ в Лаосе посетил сухой порт Тханаленг и увидел перспективы сотрудничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Лаос посетил сухой порт Тханаленг. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сухой порт Танналенг, занимающий общую площадь 55 гектаров, является многопрофильным хабом, через который проходят грузы из КНР, следующие по Китай-Лаосской железной дороге в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию и Мьянму.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раису Татарстана организаторы посещения рассказали, как выстроена работа на этом транспортно-логистическом узле. Здесь сходятся две колеи: из Таиланда в Лаос и из Китая в Лаос. Сухой порт выступает связующим звеном. Существуют планы по расширению хаба на восток, а именно – в направлении Вьетнама.

Сухой порт может как принимать товар, так и отправлять его на экспорт. Используется международная система трекеров с целью контроля за перемещением товаров.

Рустам Минниханов сообщил представителям принимающей стороны, что в Татарстане налажен большой грузопоток из Китая и сейчас ведется строительство логистического парка для контейнерных перевозок.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Так как у вас есть линия с Китаем, мы можем через Китай зайти к вам, а вы в свою очередь со своим товаром можете попасть на рынок России», – обрисовал перспективы возможного сотрудничества Раис РТ.

О предшествующих событиях, произошедших в ходе первого визита Рустама Минниханова в Лаос, читайте в материале «Татар-информа».