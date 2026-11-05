В Татарстане 57% мошенничеств совершаются через заграничные колл-центры

В Татарстане 57% всех зарегистрированных мошенничеств совершены через заграничные колл-центры. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

«За этими цифрами стоит отлаженная трансграничная преступная цепочка. Организаторы находятся за границей, но для связи с жертвами им нужны технические посредники на территории нашей страны. В погоне за быстрыми деньгами все больше россиян, часто молодых, соглашаются на простую работу из интернета – установить дома или на съемной квартире оборудование, следить, чтобы оно работало, и получать за это вознаграждение. За такой подработкой скрывается тяжкое уголовное преступление», – предупредил Алмаз Фаттахов.

Правоохранительные органы считают такие действия не безобидной подработкой, а пособничеством мошенникам или отдельным преступлением.

«Например, сейчас расследуются шесть уголовных дел. Парни в различных городах на территории республики размещали симбоксы в интересах мошеннических колл-центров. Некоторые уже под стражей, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет», – добавил Алмаз Фаттахов.