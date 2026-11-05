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Происшествия 5 ноября 2026 16:26

В этом году больше половины пострадавших от мошенников в Татарстане – женщины

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В этом году женщины в Татарстане страдают от уловок мошенников чаще мужчин, их больше половины от общего числа пострадавших. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«Согласно статистике, мошенники по-прежнему женщин обманывают чаще, 55% пострадавших – женского пола», – рассказал он.

При этом женщины и мужчины уязвимы перед разными схемами. По словам заместителя управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по РТ Нурании Хайруллиной, женщины чаще попадаются на уловки через звонки и СМС, а мужчины – на более технологичные формы мошенничества с использованием мессенджеров, поддельных сайтов и приложений.

#кибермошенничество
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