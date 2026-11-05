Водителям маломерных судов в РТ напомнили о завершении навигации с 10 ноября

Инспекторы центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ провели профилактический рейд и напомнили водителям маломерных судов о запрете выхода на воду, начиная с 10 ноября.

«В Республике Татарстан навигационный период для маломерных судов завершается 10 ноября. Своевременно завершите сезон навигации и подготовьте свои маломерные суда для зимовки», – посоветовал татарстанцам рруководитель патрульной группы № 2 Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Марат Ганеев.

На Волге, где проходил рейд, инспекторы встретили немало водителей маломерных судов, в основном это были рыбаки. Все они выслушали рекомендации и заверили, что соблюдают правила безопасности. Один из рыбаков, Роман Галимуллин, призвал товарищей прислушаться к инспекторам.

«Беречь надо себя в первую очередь. Смотреть нужно прогноз погоды, силу ветра. Нас ведь дома всех ждут семьи, родные и близкие. Поэтому, естественно, не стоит рисковать ради какого-то ежеминутного удовольствия своей жизнью, причинять боль близким. В туман лучше уделить время семье, а рыбачить нужно в удовольствие, чтоб без серьезных последствий», – сказал Роман.

Всего с начала года на водных объектах Татарстана погибли 67 человек, включая 6 детей. С начала навигационного периода в инцидентах, связанных с маломерными судами, погибли 8 человек. Еще 12 были спасены.

«Судовладельцам необходимо соблюдать требования пользования маломерными судами на водных объектах. Прежде всего, нужно уточнить прогноз погоды. Напомню, что согласно правилам плавания выходить на воду и двигаться на маломерном судне в туман строго запрещено. Перед выходом на большую воду следует проверить техническую оснащенность плавсредства и наличие средств спасения. Индивидуальные спасательные жилеты должны быть по количеству пассажиров», – напоминает начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.