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Экономика 5 ноября 2026 17:47

Минниханов осмотрел Лаосскую зону комплексного развития Saysettha

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Минниханов осмотрел Лаосскую зону комплексного развития Saysettha
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Лаосскую зону комплексного развития Saysettha. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Зона комплексного развития Saysettha расположена во Вьентьяне, столице Лаоса, и занимает площадь 11,5 кв. километра. Специальная экономическая зона представляет собой один из ключевых совместных проектов Китая и Лаоса. Она входит в «План действий по формированию китайско-лаосского сообщества единой судьбы».

Основная идея проекта – объединить промышленную зону и новый жилой район Вьентьяна, создав единое пространство для работы и жизни. Общий объем запланированных инвестиций в развитие зоны составляет около 5 млрд долларов США.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

О предшествующих событиях, произошедших в ходе первого визита Рустама Минниханова в Лаос, читайте в материале «Татар-информа».

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#Лаос #Рустам Минниханов
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