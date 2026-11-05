Минниханов осмотрел Лаосскую зону комплексного развития Saysettha

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Лаосскую зону комплексного развития Saysettha. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Зона комплексного развития Saysettha расположена во Вьентьяне, столице Лаоса, и занимает площадь 11,5 кв. километра. Специальная экономическая зона представляет собой один из ключевых совместных проектов Китая и Лаоса. Она входит в «План действий по формированию китайско-лаосского сообщества единой судьбы».

Основная идея проекта – объединить промышленную зону и новый жилой район Вьентьяна, создав единое пространство для работы и жизни. Общий объем запланированных инвестиций в развитие зоны составляет около 5 млрд долларов США.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

О предшествующих событиях, произошедших в ходе первого визита Рустама Минниханова в Лаос, читайте в материале «Татар-информа».