Вирусы для доступа к экрану, работа на удаленке: как обманывают татарстанцев

Несмотря на общее снижение количества интернет-преступлений в Татарстане, мошенники придумывают новые схемы обмана и делают акцент в них на острых социальных темах. О том, кто чаще всего попадается на удочку аферистов, какие схемы сегодня в ходу и как им противодействовать, рассказали эксперты на пресс-конференции в «Татар-информе».





В Татарстане мошенники обманывают женщин чаще, чем мужчин, больше половины всех обманутых – это женщины

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мошенники убеждают детей вскрывать сейфы родителей

В Татарстане мошенники обманывают женщин чаще, чем мужчин, больше половины всех обманутых – это женщины.

«Основная масса пострадавших – люди от 18 до 49 лет. Если в прошлом году граждан старше 60 лет среди пострадавших было порядка 26%, то в этом году лишь 17% пенсионеров стали жертвами мошенников. То есть возраст пострадавших значительно омолодился», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

Один из самых распространенных способов мошенничества – предлог для взлома «Госуслуг». С жертвой связываются через различные мессенджеры, по телефону или через сообщения с требованием явиться на допрос.

Далее мошенники начинают шантажировать своих жертв уголовной ответственностью. Создают мнимую ситуацию взлома и запугивают тем, что деньги жертвы уходят на счета зарубежных террористов и экстремистов.

«В эти моменты необходимо сесть и все обдумать, посоветоваться с близкими. В первую очередь нужно прекратить разговор, поскольку чем дольше мошенник ведет разговор, тем больше ему верят. Например, пенсионеров, которые несколько дней находились под воздействием мошенников, было очень сложно остановить. У нас было множество ситуаций, когда пострадавшие верили человеку в телефоне больше, чем живым сотрудникам банка, пытавшимся спасти их деньги», – рассказал Радис Юсупов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, пострадавшие позже осознавали, что вели диалог с мошенниками, но в момент преступления верили только им, ведь их убеждали, что идет секретная операция.

«Вокруг предатели, им нельзя верить, они могут быть причастны к хищению ваших денежных средств. А деньги надо перевести на безопасный счет, а после того, как мошенников поймаем, мы эти деньги вам вернем», – так говорили жертвам аферисты, отметил Радис Юсупов.

Мошенники не гнушаются примерять форму правоохранительных органов, по телефону они убеждают, что дома у жертвы находятся деньги для экстремистов. А чтобы якобы доказать законность происхождения этих денег, они заставляют жертву провести «видеообыск» и передать ценности на вымышленную экспертизу.

«Были факты, когда обманывали несовершеннолетних – когда мошенники узнавали, что дома есть сейф, они убеждали жертв вскрывать его. Если дома был только ребенок, его убеждали оставить ключ на видном месте или оставить дверь незапертой, чтобы в квартиру пришли якобы сотрудники полиции и провели обыск. Таким образом, в Тукаевском районе вскрыли квартиру и похитили ценные вещи. Ребенок пятнадцати лет оставил дверь сейфа незапертой по просьбе мошенников», – рассказал Радис Юсупов.

Среди известных схем мошенничества также работает рассылка вируса в сообщениях. Мошенники от лица знакомых раньше писали: «посмотри на фото», теперь в рассылке нередко используют якобы «бесплатный ВПН». В таких посланиях скрываются вирусы.

Таким образом на уловку аферистов недавно попался житель Татарстана – якобы учительница его сына прислала видео танцевального номера, которое на деле оказалось вирусом. Программа, которая установилась на его телефон, включила фронтальную камеру, сфотографировала его и взломала личный кабинет на «Госуслугах», хотя тот был защищен биометрией.

«Если вы сами скачиваете вирус, проходите по ссылкам, вы ставите под угрозу свои личные, банковские и персональные данные. Даже если это сообщение с работы, от учителя или близкого человека, надо с нулевой доверенностью относиться к таким сообщениям», – подчеркнул Радис Юсупов.

Радис Юсупов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как не стать дроппером, устроившись на работу в интернете

Отдельно эксперт остановился на теме дропперов – людей, которые предоставляют свои банковские карты и счета для совершения преступлений. Если раньше мошенники покупали чужие банковские карты за 5–10 тысяч рублей, то после введения в прошлом году уголовной ответственности за это желающих продать свою карту стало меньше.

Поэтому теперь аферисты ищут дропов в интернете, предлагая подработку через разные сайты. Иногда напрямую говорят, что хотят купить банковскую карту за 50–100 тысяч рублей. Были случаи, когда под предлогом устройства на работу просили банковские данные или оформить ИП.

«Такой случай у нас тоже был, женщина устроилась на работу по продаже и покупке криптовалюты. Ее убедили в том, что она менеджер. Объяснили, что работа займет 2–3 часа в день, а ее зарплата составит около 150 тысяч рублей. Она согласилась. Ей на карту приходили деньги, а куратор объяснял, куда их нужно переводить дальше. Часть от этих сумм она оставляла себе. Через ее карты прошло более миллиона рублей. Когда банк заблокировал операции и из Москвы приехали сотрудники полиции, она поняла, что мошенники использовали ее для того, чтобы через нее, как через дроп-транзитника, переводить деньги», – рассказал Радис Юсупов.

Похожий случай был с другой женщиной, она искала работу и нашла объявление о вакансии менеджера по продажам с зарплатой в 130 тысяч рублей. Фирма была якобы из Белоруссии и продавала тракторы и запчасти. Для работы женщине прислали скрипты, объяснили, в чем заключается работа, и договор, подписанный фейковым директором.

«Через свой аккаунт на сайте известных товаров и услуг она размещала фотографии тракторов на продажу, ей писали покупатели и отправляли деньги, а она переводила их дальше, якобы в организацию. Только на пятой-шестой сделке, когда сумма превысила миллион рублей, она попросила работодателя прислать видео подтверждения поставки запчастей клиенту. Мошенник сгенерировал видео погрузки оборудования на грузовик, но оно было плохо смонтировано. Женщина поняла, что работает на мошенников, перестала этим заниматься и обратилась в полицию», – рассказал он.

Радис Юсупов обратился к тем, кто ищет работу на удаленке, с просьбой обращать внимание на то, предлагает ли работодатель использовать свои расчетные счета. Если он это делает, то это, скорее всего, обман. Поводом для такой просьбы от «начальника» может быть то, что счет фирмы заблокирован, тогда человека используют как дропа-транзитника, чтобы через него прогонять деньги.

«У нас нет такой профессии, как предоставление банковских счетов. Если вы работаете на фирму, вы должны для расчетов использовать счета фирмы. Если же используют ваши расчетные счета, то мало того, что это уклонение от налогов, если по этим счетам будут совершены неправомерные операции, вы станете фигурантом уголовного дела. А все деньги, которые были проведены по вашим счетам, нужно будет вернуть пострадавшим», – предупредил он.

За передачу данных своих карт мошенникам грозит до трех лет лишения свободы, за услуги дропа-транзитника – также до трех лет, а за скупку карт и операции по чужим картам наказание вдвое больше.

Алмаз Фаттахов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обслуживание странного оборудования может закончиться уголовным делом

По информации Прокуратуры РТ, с начала года количество преступлений с использованием информационных технологий в Татарстане составило почти 13 тыс. случаев – это на 40% меньше в сравнении с прошлым годом. Из них чуть больше 7 тыс. случаев были мошенничеством, чуть меньше двух составили кражи, неправомерного доступа к компьютерной информации было 832 преступления.

«Раскрываемость ИТ-преступлений составила 26%, в прошлом году она была на уровне 16%. Несмотря на общее снижение уровня преступности в регионе, 57% всех зарегистрированных мошенничеств совершены кол-центрами. За этими цифрами стоит отлаженная трансграничная преступная цепочка. Организаторы находятся за границей, но для связи с жертвами им нужны технические посредники на территории нашей страны. И этими посредниками все чаще становятся обычные граждане, соблазненные легким заработком», – рассказал прокурор отдела по надзору за следствием Прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

Он предупредил, что молодые люди, соглашаясь на простую работу из интернета – установить дома или на съемной квартире какое-то странное оборудование и следить за ним, – рискуют стать соучастниками преступления. Ведь симбоксы – это одно из главных оружий мошенников.

«Правоохранительные органы давно квалифицируют такие действия не как техническую работу, а как пособничество мошенничеству или самостоятельное преступление. Например, сейчас расследуются шесть уголовных дел – парни в различных городах на территории республики размещали симбоксы для обеспечения связи с мошенническим кол-центрами. Часть из них уже под стражей, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет», – добавил Алмаз Фаттахов.

Он привел и другой пример, двое татарстанцев оформляли SIM-карты и продавали их. Комплект из двадцати SIM-карт стоил порядка 5 тысяч рублей, эта подработка обернулась для них уголовным преследованием.

«Если вам предлагают подобную работу или подработку в интернете, лучшее, что можно сделать это отказаться и при возможности сообщить в правоохранительные органы. Легкие деньги от анонимных кураторов почти всегда оборачиваются судимостью и сломанной жизнью», – подчеркнул Алмаз Фаттахов.

Нурания Хайруллина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пять типов жертв мошенников

Благодаря действию антифрод-систем за первое полугодие этого года банки отразили более 34 миллионов попыток злоумышленников похитить деньги клиентов. Таким образом удалось спасти 3 триллиона рублей. Но тем не менее размер потерь составил почти 15 миллиардов рублей, было 954 тысячи удавшихся попыток краж.

Банк России ежегодно проводит опрос об уровне доверия к финансовым организациям и о том, с какими схемами мошенничества сталкиваются граждане, и в этом году в нем участвовало 460 тысяч человек. По-прежнему самым популярным инструментом мошенников остаются телефонные звонки и СМС.

«Больше 55% опрошенных назвали эти инструменты мошенников. Лидирующие позиции занимают и мошеннические схемы через мессенджеры, а также сообщения в соцсетях и на электронной почте. Сравнение результатов опроса в отношении мужчин и женщин показало разные различия в их уязвимости. Например, женщины часто попадаются на уловки через звонки и СМС, а мужчины уязвимы перед более технологичными формами мошенничества – через мессенджеры, поддельные сайты и приложения», – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

По итогам опросов были установлены пять профилей жертв. Первый – деловой человек в спешке, это 39% пострадавших в целом по России. Это работающие люди от 25 до 54 лет со средним и высоким уровнем дохода, которые живут в городах и ведут профессионально активный образ жизни, предполагающий постоянное присутствие в сети.

«Уязвимость обусловлена не недостатком знаний, а именно поведенческими особенностями, режимом многозадачности и высокой профессиональной нагрузки. Привычки быстро реагировать на входящие запросы формируют склонность к ускоренному и некритичному принятию решений. Среди пострадавших данного профиля 53% потеряли суммы до 20 тысяч рублей, а средний ущерб по группе – 156 тысяч рублей», – добавила она.

Вторая группа – это самоуверенная молодежь, среди них 22% пострадавших. В нее входят школьники и студенты в возрасте от 14 до 24 лет. Атакуют их через мессенджеры, соцсети, а также поддельные приложения и вирусы. Несмотря на высокий уровень цифровой грамотности этой группы, по словам Нурании Хайруллиной, их самоуверенность становится уязвимостью. Такие люди пренебрегают базовыми правилами осторожности и становятся жертвами мошенников, но стоит отметить, что 69% хищений не превышает 20 тысяч рублей, а средний ущерб около 128 тысяч.

Третий профиль – это одинокие люди серебряного возраста от 55 до 60 лет, среди них 17% пострадавших от общего числа. Ключевым фактором уязвимости служит сочетание низкой цифровой грамотности с высоким доверием к телефонным звонкам как официальному каналу связи, которое усугубляется одиночеством и потребностью в общении. Около 15% жертв потеряли свыше 500 тысяч рублей, средний ущерб составил 250 тысяч рублей.

«Еще один профиль – это неумышленные жертвы, их 14% от числа пострадавших. Отличительная черта – отсутствие активного взаимодействия с мошенниками. Хищение проходит через заражение устройств вредоносным программным обеспечением или несанкционированным доступом к онлайн-банку или через «Госуслуги». Профиль не имеет демографической привязки и встречается во всех социальных группах. 66% хищений не превышает 20 тысяч рублей, средний ущерб – 132 тысячи рублей», – рассказала Нурания Хайруллина.

Последний профиль – это люди в кредитной ловушке, их около 8%. Несмотря на малое количество жертв, у них самые тяжелые финансовые последствия.

«В эту группу входят люди разного возраста, которые столкнулись с мошенниками на фоне уже имеющихся долгов или которых специально втянули в кредиты. Около 13% хищений укладывается в диапазон до 20 тысяч рублей, но также свыше одного миллиона рублей потеряли 23% потерпевших. Средний ущерб в данной категории – 556 тысяч рублей, самый большой на данный момент», – добавила она.

Ленар Бадыков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Самое главное – не спешить, проверять информацию»

На сегодняшний день через портал госуслуг было установлено 878 тысяч самозапретов на кредиты, через «Мои документы» – около 87 тысяч, а на выпуск SIM-карт через МФЦ – около 33 тысяч самозапретов.

«Одна из уловок мошенников – это сообщения в мессенджерах, стилизованные под учреждения здравоохранения: о проверке или с вопросом, прикреплен ли человек к больнице. Они сопровождаются ссылками на фишинговые сайты, похожие на «Госуслуги» или сайты госорганов. Там жертва вводит персональные данные, а мошенники получают контроль над аккаунтом. Призываем быть бдительными и блокировать подобные беседы. Сотрудники органов здравоохранения самостоятельно в мессенджерах не выходят на связь», – предупредил начальник отдела координации информационной безопасности Минцифры РТ Ленар Бадыков.

Молодежь живет онлайн, и там же ее поджидают фейковые вакансии, выгодные инвестиции, фишинговые ссылки, мошенничество через игры и мессенджеры.

«Наша задача – не просто информировать, а формировать привычку останавливаться, проверять и рассказывать о проблеме без страха и стыда. С проектом «Конструктивный диалог» наша команда выезжает в каждое из 45 муниципальных образований республики – до сельских и городских школ, ссузов и вузов, чтобы рассказать о мошенниках. Такие форматы позволяют вовлечь школьников и студентов в обсуждение проблемы и разобрать их жизненные ситуации», – рассказала руководитель Республиканской молодежной программы «Мы – это мир!» Елизавета Гонзова.

Елизавета Гонзова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По ее словам, главная цель программы, чтобы после встреч ребята обращались за помощью, если сталкиваются с подозрительными ситуациями.

В завершение эксперты напомнили об общих правилах защиты от кибермошенников. Нельзя сообщать никому личную финансовую информацию, переходить по сомнительным ссылкам, устанавливать антивирусные программы неизвестного происхождения на гаджеты. А также порекомендовали завести отдельную карту для покупок в интернете, держа на ней минимальное количество денег.

«Самое главное – не спешить, проверять информацию, которая до вас доходит, на официальных сайтах, и обязательно быть на связи со своими родственниками и друзьями. Нельзя оставаться наедине с требованиями мошенников, это очень важно», – подытожила Нурания Хайруллина.