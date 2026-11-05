Хореограф Попова оценила шансы Трусовой на Гран-при в Китае

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Известный хореограф и тренер Бетина Попова рассказала, что думает о шансах российской фигуристки Александры Трусовой на Гран-при ISU в Китае.

«Конечно же, невероятно интересно посмотреть, что покажет Александра Игнатова, потому что давно мы ее не видели на этапах Гран‑при. Очень радостно, что у нее в целом получилось отобраться на этапы. И сейчас у нее тоже есть очень серьезные возможности получить медаль на этом турнире. Конечно, загадывать не стоит, но если оценивать именно по прыжковому контенту, то Александра одна из самых сильных на этом этапе», — цитирует Попову «Матч ТВ».

Подчеркнем, что в этом сезоне спортсменка участвовала в двух челленджерах: yа турнире в Японии она заняла второе место, а в Казахстане одержала победу.



Для Трусовой это будет первое выступление на Гран-при ISU после возвращения на международные соревнования.

Гран-при Китая пройдет в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.