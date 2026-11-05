Слоны, «Катюша» и новые рынки: Минниханов впервые побывал в Лаосе

В ходе первого рабочего визита в Лаос Раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с руководством страны и встретился с представителями местного бизнеса. О перспективах сотрудничества республики с государством Юго-Восточной Азии и значении поездки «Татар-информу» рассказали эксперты.





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Что мы знаем о Лаосе, где сегодня работал Минниханов

Впервые с рабочим визитом Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Лаос – небольшую страну в Юго-Восточной Азии с населением около 7,7 миллиона человек.

Столица государства – Вьентьян. Страна граничит с Таиландом, Вьетнамом, Камбоджей, Китаем и Мьянмой. Основу экономики составляют сельское хозяйство, гидроэнергетика, добыча полезных ископаемых и туризм.

Россию и Лаосскую Народно-Демократическую Республику связывают дипломатические отношения, установленные в 1960 году. Отношения сторон активно развиваются благодаря регулярным встречам на высшем уровне.

В 2024 году Президент РФ Владимир Путин дважды встречался с руководством Лаоса – 9 мая в Москве и 24 октября на саммите БРИКС в Казани. В 2025 году переговоры прошли уже в ходе официального визита в Россию Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита. В 2026 году Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

Представители Лаоса регулярно участвуют в Восточных экономических форумах. В 2025 году в рамках форума впервые провели российско-лаосский деловой форум.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Гостеприимный прием Минниханова: встречают пионеры, говорят на русском

Это первый визит Минниханова в Лаос, но руководство дружественной страны уже посещало Татарстан. В октябре 2024 года состоялся визит Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в республику для участия в саммите БРИКС. В июне 2026 года премьер-министр Лаоса Cонексай Cипхандон посетил Казань для участия в саммите АСЕАН.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в «Максе» неформальные видео, где Минниханова встречает заместитель премьер-министра, министр финансов Лаоса Сантипхаб Фомвихан.

«Как Вас приняли?» – спросил вице-премьер по-русски.

«Отлично!» – заверил Минниханов.

На кадрах видно, что дорогого гостя из Татарстана встретили пионеры – в Лаосе до сих пор действует молодежная пионерская организация, созданная по образцу социалистических стран.

«В Лаосе как дома! Встречают пионеры, говорят на русском», – подписала Галимова видео.

Сантипхаб Фомвихан также рассказал Рустаму Минниханову, что учился в Плехановском институте.

«В последний раз там были в России, вспоминали времена», – сказал он.

По случаю приезда Минниханова музыканты на национальных инструментах исполнили песню «Катюша».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Как слоны помогли сблизить Татарстан и Лаос

Татарстан и Лаос связывают… слоны! В рамках 65-летия установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией в 2025 году Президент Лаоса подарил Путину двух слонов постоянного содержания в одном из зоопарков страны. Самок лаосских слонов безвозмездно передали Казанскому зооботсаду. Пятилетняя Сахар и четырехлетняя Удача обрели новый дом в июне этого года, компанию им составляет девятилетний азиатский слон Филимон.

С рассказа о том, как себя чувствуют лаосские слоны в Казани, Минниханов начал встречу с премьер-министром Лаоса Салэмсаем Коммаситом.

«Ваши два великолепных подарка – слоны Сахар и Удача. Они на самом деле не только одно из больших достояний Татарстана, это достояние всей России. Очень много туристов едут», – рассказал Раис республики.

Галимова показала премьер-министру недавнее видео, как слонята играются под дождем.

«О, счастливые!» – отреагировал премьер-министр Лаоса.

Далее стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Минниханов отметил: Татарстан рассматривает Лаос как путь для взаимодействия с АСЕАН и настроен на долгосрочное партнерство. «К сожалению, торгово-экономическое взаимодействие сегодня практически отсутствует. Весьма низким является и товарооборот. Вместе с тем у нашей республики имеются успешные примеры сотрудничества с Лаосом – Казанский вертолетный завод и КАМАЗ», – сказал Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов предложил провести заседание российско-лаосской межправкомиссии в Татарстане

Раис Татарстана встретился с заместителем Премьер-министра, министром финансов Лаоса Сантипхабом Фомвиханом. Вице-премьер поблагодарил за теплый прием делегации Лаоса во время проведения саммита АСЕАН летом этого года.

«Мы искренне ценим ваше внимание, которое способствует укреплению сотрудничества между Россией и Лаосом. Особое значение придаем расширению экономического взаимодействия именно между регионами», – сказал господин Фомвихан.

Минниханов рассказал о республике и подчеркнул: Татарстан – один из ведущих и промышленно-развитых регионов России, который может предложить сотрудничество в любом направлении, от нефтехимии до культуры.

«В наших проектах активно участвуют иностранные компании. Приглашаем лаосских партнеров воспользоваться льготными режимами ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» – обратился Раис республики.

Минниханов предложил провести одно из заседаний Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Татарстане. Ее возглавляет вице-премьер Фомвихан.

Раис РТ также пригласил молодежь из Лаоса получать образование в вузах республики. Сегодня в Татарстане обучаются более 20 тыс. иностранных студентов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ пригласил лаосских предпринимателей в Татарстан

Рустам Минниханов принял участие в круглом столе «Лаос – Татарстан». В состав делегации от республики вошли предприниматели, заинтересованные в работе с Лаосом. По словам Минниханова, встреча поможет найти новые направления для сотрудничества и договориться о совместных проектах.

Минниханов подчеркнул, что увеличить товарооборот между сторонами мог бы регулярный обмен бизнес-делегациями. Он также пригласил лаосских предпринимателей в Татарстан.

«На рынках Южной и Юго-Восточной Азии хорошо известна наша высокотехнологичная продукция. Ряд татарстанских компаний имеют опыт работы в Лаосе», – обратился Раис республики к представителям местного бизнес-сообщества.

Затем Минниханов рассказал о промышленном и экономическом потенциале Татарстана.

Президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса Удет Суванавонг, посещавший Татарстан, подтвердил слова Минниханова. Он отметил высокий уровень развития татарстанской промышленности и призвал местных предпринимателей изучить возможности сотрудничества с российским регионом.

Встреча закончилась подписанием двух меморандумов о сотрудничестве. Первый заключили Ассоциация социально-экономического развития Россия – Лаос и компания «КЭР-Холдинг», работающая в сфере энергетики и промышленности. Второй – та же ассоциация и Торгово-промышленная палата Татарстана. Подписание прошло в присутствии Рустама Минниханова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов рассказал о впечатлениях от Лаоса

Рустам Минниханов поделился впечатлениями от первого официального визита в Лаос в соцсетях.

«Находимся с рабочей поездкой во Вьентьяне – встретились с руководством Лаосской Народно-Демократической Республики. Это наш первый официальный визит, планируем расширять наше партнерство непосредственно с Лаосом и взаимодействовать с АСЕАН», – написал Раис Татарстана.

Он также подчеркнул, что республика рассчитывает развивать не только торгово-экономические, но и гуманитарные и образовательные связи.

Завершил пост Минниханов с юмором: «P. S. Лаос – страна тысячи слонов! Нельзя пройти мимо!»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Эксперты о том, зачем Татарстану развивать связи с Лаосом

Первый визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Лаос говорит об активизации российско-лаосского диалога, заявил «Татар-информу» представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

«Отмечаем активизацию российско-лаосского диалога. Отрадно, что и Республика Татарстан внесла свой вклад в развитие данного процесса, признанием чего, на наш взгляд, является передача именно в Казанский зооботсад двух слонов руководством Лаоса. Убеждены, что крепнущее партнерство между странами позволяет смотреть в будущее российско-лаосских отношений с оптимизмом», – сказал Вахитов.

Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков считает, что визит Минниханова в Лаос открывает возможности для укрепления экономических связей России со странами Юго-Восточной Азии. Лаос входит в АСЕАН, поэтому сотрудничество с ним важно и с точки зрения более широкой интеграции.

«Одна из задач Минниханова – пригласить в Татарстан, в Казань на двустороннюю встречу представителей России и Лаоса. Здесь республика могла бы сыграть ведущую роль, подключить предпринимателей, бизнесменов, директоров заводов, которые хотели бы заключить какие-либо контракты», – отметил политолог в беседе с «Татар-информом».

Большаков считает, что первый визит Рустама Минниханова в Лаос прежде всего направлен на укрепление добрососедских отношений. По его словам, о значимости поездки говорит и высокий уровень приема: Раис Татарстана встретился с премьер-министром и министром финансов страны.

Особую роль в развитии отношений России с зарубежными странами Андрей Большаков отводит дипломатии регионов. По его мнению, Татарстан уже успешно это делает.

«Регионам легче договориться, предприятиям между собой легче договориться часто, чем действовать через федеральные какие-то структуры или через центральные структуры той страны, которая с нами сотрудничает», – отметил политолог.

Большаков обратил внимание на усиливающуюся роль Азии в мировой экономике.

«Если мы с Азией будем дружить, сотрудничать, я думаю, это перспектива для России и ее регионов, прежде всего для Татарстана», – отметил эксперт.