Юрист Федюнина назвала три законных способа очистить цифровой след

Удалить информацию о себе из поисковой выдачи и ограничить распространение персональных данных можно тремя законными способами: воспользоваться «правом на забвение», отозвать согласие на обработку персональных данных или потребовать защиты права на собственное изображение. Об этом NEWS.ru рассказала юрист, специалист по юридической безопасности онлайн-бизнеса Ольга Федюнина.

По ее словам, гражданин может обратиться к оператору поисковой системы с требованием убрать из результатов поиска ссылки на информацию о себе, если она устарела, недостоверна или распространяется с нарушением закона. Поисковая система должна рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней.

При этом удаление ссылки из поисковой выдачи не означает, что сама информация исчезнет с сайта. Для этого необходимо отдельно обратиться к владельцу ресурса, пояснила Федюнина.

Еще один способ защитить персональные данные – потребовать их уничтожения после прекращения пользования сайтом или сервисом. Такое право предусмотрено статьей 21 федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Оператор должен выполнить требование в течение 10 рабочих дней. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы по статье 13.11 КоАП РФ.

Отдельно юрист напомнила о защите права на изображение. Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, публиковать фотографии и видеозаписи человека без его согласия запрещено. Исключение составляют случаи, когда человек не является основным объектом съемки.

Для защиты цифрового следа Федюнина также рекомендовала проверить поисковую выдачу в режиме «инкогнито» по своему имени, номеру телефона и адресу электронной почты. Заброшенные аккаунты следует удалить через настройки или направив соответствующее требование оператору.

Кроме того, эксперт посоветовала разделить личные и технические контакты: завести отдельную электронную почту и виртуальную SIM-карту для подписок, а также скрыть номер телефона в настройках Telegram.