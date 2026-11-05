«Смачно плюнуть в русофобское рыло»: Медведев раскритиковал решение CAS

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские хоккейные сборные к международным соревнованиям в сезоне-2026/2027.

Поводом для его заявления стало высказывание премьер-министра Канады Марка Карни, который пообещал не допустить россиян на молодежный чемпионат мира по хоккею в Эдмонтоне и Ред-Дире (26 декабря — 5 января).

Медведев заявил, что не разделяет восторга по поводу решения CAS. По его мнению, при «скотском отношении» к России и ее людям, которое, как он выразился, продемонстрировал «канадский мерзавец Карни», выступление российских спортсменов будет «сплошной нервотрепкой».

Он признал, что атлеты истосковались по крупным соревнованиям, но отметил, что спортивный век недолог.

«Можно, конечно, терпеть и дальше подобное издевательство, но приятнее было бы все-таки смачно плюнуть в русофобское рыло урода Карни и ему подобных. Правильнее дождаться коренного изменения ситуации, когда наши враги будут униженно просить о возвращении России в профессиональный спорт», — цитирует Медведева телеграм-канал Владимира Соловьева.

По словам Медведева, такое время скоро наступит, поскольку Россия — большая спортивная держава, а у международных федераций и организаторов крупных соревнований «с деньгами бывает туго».

Он также допустил, что CAS может наложить миллиардный штраф на Международную федерацию хоккея за неисполнение решения.

Уровень Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу, по его мнению, хорошо знают и «наши враги, включая отдельных канадских и прочих чешских дегенератов».