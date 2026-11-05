«Этому не бывать»: Дегтярев ответил на бойкот европейских хоккейных федераций
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал позицию ряда европейских стран, которые заявили о бойкоте матчей с российскими командами.
Речь идет о хоккейных федерациях Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Дании и Латвии.
По словам Дегтярева, Россия продолжает «наступательную дипломатически-юридическую операцию» по поручению президента, цель которой — полноценное возвращение в мировой спорт.
Он отметил, что уже 22 международные федерации допускают россиян под флагом и с гимном.
«Борьба продолжается, но нам чинят препятствия, в последнее время в хоккее. Всё это связано с тем, что наши оппоненты хотят недобросовестно конкурировать и становиться фейками. Этому не бывать, победа будет за нами», — цитирует Дегтярева ТАСС.