«Этому не бывать»: Дегтярев ответил на бойкот европейских хоккейных федераций

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Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал позицию ряда европейских стран, которые заявили о бойкоте матчей с российскими командами.

Речь идет о хоккейных федерациях Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Дании и Латвии.

По словам Дегтярева, Россия продолжает «наступательную дипломатически-юридическую операцию» по поручению президента, цель которой — полноценное возвращение в мировой спорт.

Он отметил, что уже 22 международные федерации допускают россиян под флагом и с гимном.

«Борьба продолжается, но нам чинят препятствия, в последнее время в хоккее. Всё это связано с тем, что наши оппоненты хотят недобросовестно конкурировать и становиться фейками. Этому не бывать, победа будет за нами», — цитирует Дегтярева ТАСС.