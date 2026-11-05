Путин поручил по образцу «Времени героев» создать программу для бойцов без ВО

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и Правительству страны создать по аналогии с федеральной программой «Время героев» отдельное направление обучения для участников специальной военной операции, не имеющих высшего образования.

«<...> там есть проблема, проблема заключается в том, что в программу „Время героев“ <...> мы отбираем, конечно, только тех ребят, тех бойцов, у которых есть высшее образование. И лучше, конечно, еще хотя бы какой-то опыт организаторской, организационной, административной работы», – пояснил глава государства.

Однако на линии боевого соприкосновения, констатировал Путин, много военнослужащих, не имеющих законченного высшего образования.

«<...> для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная, специальная программа обучения и набора <...>», – подчеркнул Президент РФ.