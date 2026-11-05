Свищев рассказал, что в FIS отказались проводить соревнования в России

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Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв рассказал, что в FIS ответили отказом на предложение провести турниры в России.

«Мы предложили FIS проведение турниров в России, но получили вежливый отказ по причине того, что турниры на сегодняшний день в нашей стране проводить небезопасно. Но мы продолжим обсуждать этот вопрос», — сказал Свищёв СЭ.

Отметим, что турниры под эгидой Международной организации лыжного спорта и сноуборда в нашей стране не проводятся с 2022 года.

Но с этого сезона организация допустила россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.