В Татарстане ожидаются снегопады, метель и сильный ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие сутки погоду в Татарстане осложнит циклон, который сформируется над Средним Поволжьем. Особенно неблагоприятные условия ожидаются в восточных районах республики, сообщает Гидрометцентр РТ.

В регионе прогнозируется облачная погода со снегом и мокрым снегом. Ночью и утром на востоке Татарстана ожидается сильный снег. Местами порывы ветра достигнут 15–18 м/с, возможна метель с ухудшением видимости. В восточных районах она составит 500–1000 метров.

Ночью температура воздуха опустится до -1…-6 градусов, днем составит от -1 до +3 градусов. На дорогах ожидается гололедица, в восточной части республики возможны снежные заносы.

В выходные, 7 и 8 ноября, сохранится пасмурная погода. Временами будут идти снег и мокрый снег. Ночью температура составит 0…-5 градусов, днем – 0…+3 градуса.

В начале следующей недели, 9 и 10 ноября, существенных изменений погодных условий не ожидается. По предварительному прогнозу синоптиков, временами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Ночью температура воздуха составит -1…-6 градусов, 9 ноября на крайнем востоке похолодает до -10 градусов. Днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. На дорогах сохранится гололедица.