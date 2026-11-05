В Советском районе Казани 164 частных дома на сутки останутся без воды
В Советском районе Казани с 9:00 10 ноября до 9:00 11 ноября временно прекратят подачу воды. Под отключение попадут 164 частных жилых дома и шесть административных зданий, сообщает МУП «Водоканал».
Ограничения связаны с работами по подключению водопровода административного объекта к централизованным сетям Казани.
Воды не будет по следующим адресам:
- ул. Зеленая, 59а, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63, 63а, 65, 65а, 65б, 67, 69б, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 73а, 73б, 75, 75а, 75/1, 77, 79, 81, 83а, 85, 85 стр. 2, 87, 87/1, 89а;
- ул. Ноксинская (Константиновка), 29, 29а, 29б, 30, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32ж, 32ла, 33, 34;
- ул. Односторонняя, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29;
- пер. Школьный, 2б, 5;
- ул. Советская (Константиновка), 127, 127а, 127б, 129, 132, 133, 133а, 134, 134а, 134/1, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 153, 153а, 153в, 153г, 153д, 153е, 155, 156а, 157, 158, 158а, 158б, 159, 159а, 160, 160а, 160б, 160в, 160г, 161, 161а, 162, 162а, 162б, 163;
- Мамадышский тракт, 29/86б, 44, 44а, 44б, 44в, 44д, 44е, 46, 46/1, 48, 50а, 52;
- ул. Школьная (Константиновка), 51, 51а, 53, 55в, 57, 57б, 57б стр. 2, 59, 59а, 59в, 59д, 61, 61а, 63, 65, 66, 68, 68а, 68б, 70, 74, 75, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 80б, 82, 82б, 82в, 84, 84а, 86, 86а, 86б/29, 88, 89, 90, 92, 92а, 94а, 96, 96а, 98;
- ул. Южная (Константиновка), 3, 3а, 9, 11, 19б, 21а, 21б, 23б.
Заявки на подвоз воды автоцистернами принимают по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.