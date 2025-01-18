Казанские ученые создали первую в России установку для транспортировки нефтяного газа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ученые КФУ вместе с коллегами из других вузов создали первую в России установку для быстрого получения и прессования газовых гидратов. Это изобретение поможет получать и тестировать пеллеты, которые могут стать товарной формой технологии «твердого газа» для его хранения и транспортировки, пишет пресс-служба университета.

По словам ученых установку делали три года. Теперь за счет этого оборудования будут быстрее получать гидрат в статических условиях, рассказал старший научный сотрудник НИЛ методов увеличения нефтеотдачи Матвей Семенов.

Ранее газовые гидраты получали в лаборатории в виде порошка. Его было сложно хранить и транспортировать, так как он может быстро разлагаться и выделять газ обратно. Однако ученые из Казани предложили способ, основанный на некой «самоконсервации»: то есть получаемый гидрат остается стабильным при более мягких условиях. Как следствие, меньше требований к оборудованию и проще вся технологическая схема. Разработанная установка поможет оптимизировать этот процесс с учетом температур, давления и других факторов, поделился руководитель направления Михаил Варфоломеев.

Устройство может и образовать гидрат, и получить из них пеллет, удобных при хранении и транспортировке. Сперва газ подают в реактор с водным раствором и спецвеществами, которые быстро образуют гидраты. Затем их прессуют механизмом.

Отмечается, что ранее гидраты уже предлагали «сжимать», но на созданных механизмах не могли быстро это делать, а казанские ученые модернизировали эту технологию. То есть, теперь для получения гидрата нужно меньше времени.

В настоящее время исследования по быстрому получению гидрата продолжаются. Позже планируют моделировать этот процесс в промышленных масштабах.

Попутный нефтяной газ — смесь различных газообразных углеводородов, растворенных в нефти; выделяющихся в процессе добычи и подготовки нефти. Нефтяные газы применяют как топливо и для получения различных химических веществ. Из них после переработки получают пропилен, бутилены, бутадиен и другие «штуки», которые используют в производстве пластмасс и каучуков.