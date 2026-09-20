Иностранных наблюдателей впечатлила открытость и высокая явка на выборах в РТ

Количество людей, которые принимают участие как в организации выборов, так и непосредственно в голосовании, впечатлило делегацию Международного фестиваля молодежи, участвующую в электоральной программе в Татарстане. Об этом заявил Кармона Гарсию Хуан Антонио из Мексики на пресс-конференции в едином информационном центре.

«Я сразу заметил, что выборы проходят очень прозрачно. Многие включены в этот процесс. И что было интересно увидеть - молодежь тоже очень включена в процесс выборов», – заявил он.

В свою очередь представитель из ЮАР Махубе-Ранекке Йозиас Аймал признался, что те процессы, которые применяются на выборах в Татарстане, должны использоваться и в ЮАР, а также в других странах БРИКС. Он добавил, что трехдневное голосование намного удобнее для избирателей, чем выборы за один день.

«Очень важно – это прозрачность выборов, прозрачность процесса того, как всё организовано. Меня также впечатлило количество технических инвестиций в выборы, особенно то, что все сделано бесплатно для граждан, которые приходят и голосуют», – отметил наблюдатель.

В заключение оба гостя признались, что очень впечатлены инфраструктурой Казани, доброжелательностью ее жителей.