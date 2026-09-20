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Общество 20 сентября 2026 13:33

85-летняя волонтер СВО: «Нахожу силы в том, что ребята ждут нашей помощи»

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85-летняя волонтер СВО: «Нахожу силы в том, что ребята ждут нашей помощи»
Скриншот трансляции ТНВ

Сегодня бойцам, сражающимся в зоне СВО, активно помогают приблизить победу неравнодушные россияне. Среди них 85-летняя волонтер из Татарстана Зильда Савченко. О своем вкладе в помощь фронту она рассказала в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!»

Несмотря на возраст, она сама ездит на передовую к бойцам. Зильда Нигматулловна уже перестала считать эти поездки – настолько их много.

«У меня всегда было желание помогать. Я нахожу силы в понимании, что нас ждут, что надо помочь нашим ребятам. Это, наверное, дает мне и силу, и возможность ездить в моем возрасте», – рассказала она.

Бойцы ласково называют ее «мамой Зильдой» и даже посвятили ей песню.

«На выборах я, конечно, проголосовала. Несмотря на разность языков и вероисповеданий, в это время мы должны быть едины. И я голосовала за единство и процветание нашей республики, за мирное небо, за победу, чтобы наши ребята скорее вернулись домой живыми и здоровыми», – заключила Зильда Савченко.

#Выборы-2026 #выборы депутатов госдумы
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