На ТНВ разыграли 27-й iPhone 17 в рамках фотоконкурса

Скриншот трансляции ТНВ

Обладательницей 27-го iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стала Гульназ Шакирова. Победительницу определили в прямом эфире телемарафона ТНВ с помощью генератора случайных чисел.

К моменту розыгрыша в конкурсе участвовали 100 803 человека. Рандомайзер, запущенный в прямом эфире, определил номер 100 629. После этого модераторы приступили к проверке публикации и аккаунта участницы на соответствие условиям конкурса.

Всего в заключительный день планируется разыграть 11 iPhone 17 и два автомобиля Sollers ST8. Розыгрыш автомобилей состоится вечером после выступления Салавата Фатхетдинова.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8. Фотографии продолжают участвовать в розыгрышах до 20:00.