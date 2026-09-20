Гульфии Абдулловой вручили ключи от выигранного Sollers ST8 в студии ТНВ

Скриншот трансляции ТНВ

В студии телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!» Гульфии Абдулловой из Пестречинского района вручили ключи от автомобиля Sollers ST8, который она выиграла в рамках одноименного фотоконкурса.

Абдуллова стала обладательницей первого из трех автомобилей, разыгрываемых среди участников конкурса. Узнав о победе, она вместе с семьей приехала в студию телемарафона.

«Эмоции зашкаливают, очень волнуюсь. Мы рады. Спасибо всем организаторам», – поделилась победительница.

Ключи от нового автомобиля Абдулловой передали прямо в эфире ТНВ.

«Я в эту минуту передаю вам заветные ключи от автомобиля Sollers ST8, который вы выиграли. Это ваши ключи!», – сказал ведущий телемарафона Артур Кортес.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.