Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Свой выбор Минтимер Шаймиев сделал в избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района республики.

Кроме того, Государственный Советник РТ пообщался с жителями поселка и посмотрел выступления хореографических коллективов «Девчата» и «Орлята», а также народного коллектива «Алчәчәк» Лаишевского района.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.