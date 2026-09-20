107-летняя ветеран проголосовала на дому в Ютазе

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

107-летняя участница Великой Отечественной войны и ветеран труда Мухтарама Хаертдинова из села Ютаза проголосовала на дому в последний день выборов.

Ветеран, пережившая немецкий плен, встретила членов участковой избирательной комиссии и сказала, что давно их ждала. После голосования Хаертдинова пожелала, чтобы депутаты работали для народа и чтобы быстрее установился мир.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

«Я голосую сегодня за то, чтобы депутаты работали для народа и быстрее установился мир во всем мире. Чтобы наши сыновья вернулись к своим родным, в свои семьи», – сказала она.

После голосования Мухтарама Хаертдинова поинтересовалась, как проходят нынешние выборы, и вспомнила, что много лет назад сама была председателем этой участковой избирательной комиссии в Ютазе.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

По ее словам, тогда участок открывался в 6 утра и работал до полуночи, а выборы проходили за один день. «Люди шли потоком, потому что верили: их голос решает судьбу страны», – вспоминает Хаертдинова.