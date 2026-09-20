Жена офицера СВО Алена Шлячкова: Патриотизм в нашей семье на первом месте

Скриншот трансляции ТНВ

В семье кадрового офицера и защитника Родины патриотизм взращивается с малых лет и стоит на первом месте. Об этом в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказала супруга боевого офицера, активист Союза офицерских жен, консультант Комитета поддержки семей и участников СВО Алена Шлячкова.

Она сама занялась сбором и доставкой гуманитарной помощи еще в 2022 году, вскоре после начала СВО. Алена привозила бойцам все, что могла собрать. Сегодня объемы помощи выросли. Женщина находится на связи с подразделениями в зоне боевых действий и старается удовлетворить запросы бойцов. По ее словам, сегодня они особенно нуждаются в расходниках для технологии FPV.

«Наши двое детей тоже очень активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Дочка плетет сети, помогает на мероприятиях, которые организовываются в поддержку бойцов. Они все прекрасно понимают и активно поддерживают», – рассказала Алена Шлячкова.

В семье Шлячковых патриотизм стоит на первом месте. По мнению Алены, Родина начинается с родных и близких, со своего города.

«Родина – это наше окружение, близкие, семья и земля, которую наши парни защищают сегодня», – заключила она.