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Общество 20 сентября 2026 12:35

Жена офицера СВО Алена Шлячкова: Патриотизм в нашей семье на первом месте

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Жена офицера СВО Алена Шлячкова: Патриотизм в нашей семье на первом месте
Скриншот трансляции ТНВ

В семье кадрового офицера и защитника Родины патриотизм взращивается с малых лет и стоит на первом месте. Об этом в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказала супруга боевого офицера, активист Союза офицерских жен, консультант Комитета поддержки семей и участников СВО Алена Шлячкова.

Она сама занялась сбором и доставкой гуманитарной помощи еще в 2022 году, вскоре после начала СВО. Алена привозила бойцам все, что могла собрать. Сегодня объемы помощи выросли. Женщина находится на связи с подразделениями в зоне боевых действий и старается удовлетворить запросы бойцов. По ее словам, сегодня они особенно нуждаются в расходниках для технологии FPV.

«Наши двое детей тоже очень активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Дочка плетет сети, помогает на мероприятиях, которые организовываются в поддержку бойцов. Они все прекрасно понимают и активно поддерживают», – рассказала Алена Шлячкова.

В семье Шлячковых патриотизм стоит на первом месте. По мнению Алены, Родина начинается с родных и близких, со своего города.

«Родина – это наше окружение, близкие, семья и земля, которую наши парни защищают сегодня», – заключила она.

#Выборы-2026 #выборы депутатов госдумы
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