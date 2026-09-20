«Радость и гордость за страну»: семья из Пестрецов о выигранном автомобиле

Обладатели первого авто, разыгранного на фотоконкурсе «Всей семьей на выбор!», получили ключи в прямом эфире на ТНВ.

Победителями стала семья Абдулловых. Публикацию на фотоконкурс подала Гульфия Абдуллова в первый день голосования, и уже сегодня, 20 сентября, вместе с мужем получила ключи в студии во время 14-часового телемарафона.

Семья Абдулловых живет в селе Пестрецы Пестречинского района. В конкурсе Гульфия решила принять участие спонтанно, а о своей победе узнали уже через два часа после публикации фото. Теперь их седану Lada Granta компанию составит новый пикап Sollers ST8.

«Я испытываю радость и гордость за нашу страну, за то, что они могут так радовать своих жителей, за то, что мы, из села, смогли можем такой большой подарок», – поделились своими впечатлениями Гульфия Абдуллова в интервью корреспонденту «Татар-информа» сразу после вручения заветных ключей.