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Общество 20 сентября 2026 13:41

В Иннополисе избирателей встречают робот-экскурсовод и робособака

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В Иннополисе 20 сентября на избирательном участке №1259 организовали технологическую выставку. Она проходит в культурном центре «Артспейс».

Посетители могут увидеть цифровой двойник города, робота-экскурсовода Фираю и робособаку. Также на выставке представлены разработки в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе InnoVtol и InnoSpector – дрон для работы в шахтах.

Отдельную экспозицию посвятили разработкам студентов в сфере геймдева. Молодые разработчики представили компьютерные игры, созданные в Иннополисе.

В рамках акции «Голосуем по-домашнему» на участке избирателей угощают блинами и чаем. Кроме того, там работает пункт вакцинации против сезонного гриппа.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #иннополис
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