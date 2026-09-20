В Иннополисе избирателей встречают робот-экскурсовод и робособака

В Иннополисе 20 сентября на избирательном участке №1259 организовали технологическую выставку. Она проходит в культурном центре «Артспейс».

Посетители могут увидеть цифровой двойник города, робота-экскурсовода Фираю и робособаку. Также на выставке представлены разработки в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе InnoVtol и InnoSpector – дрон для работы в шахтах.

Отдельную экспозицию посвятили разработкам студентов в сфере геймдева. Молодые разработчики представили компьютерные игры, созданные в Иннополисе.

В рамках акции «Голосуем по-домашнему» на участке избирателей угощают блинами и чаем. Кроме того, там работает пункт вакцинации против сезонного гриппа.