Кондратьев: Голосование в Татарстане проходит штатно и без эксцессов

Скриншот трансляции ТНВ

Голосование в Татарстане проходит в штатном режиме, на избирательных участках сохраняется доброжелательная атмосфера. Об этом в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!» заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Голосование идет активно. Мы буквально сюда, в студию, приехали с избирательных участков. Там доброжелательная атмосфера, комиссии работают штатно. Сегодня в первой половине дня избиратели активно голосуют», – рассказал Кондратьев.

По его словам, на участки приходят целыми семьями, представители разных поколений. Глава ЦИК РТ отметил, что молодые избиратели видят пример старших и таким образом продолжается семейная традиция участия в голосовании.

По данным Кондратьева, к 12:00 в Татарстане проголосовали 64,5% избирателей. Всего в республике зарегистрировано 2 млн 923 тыс. 997 избирателей. Для тех, кто еще не принял участие в голосовании, участки будут открыты до 20:00.

Скриншот трансляции ТНВ

Отдельно председатель ЦИК рассказал о молодоженах, которые после регистрации брака приходят на избирательные участки. По его словам, сегодня в Татарстане зафиксировано уже более десяти таких случаев.

«Создание семьи – это большое государственное дело, как и избирательная кампания. И то, что это совмещается и дает такие новые семейные традиции, – это здорово. Я им желаю всего самого доброго, совет да любовь», – сказал Кондратьев.

Еще одной темой стала система наблюдения за ходом выборов. В республике работают 14 тыс. наблюдателей, из них 2,8 тыс. представляют Общественную палату Татарстана. Кроме того, участки посещают представители международной миссии наблюдателей стран СНГ и молодежные эксперты из 11 стран. По словам Кондратьева, международные наблюдатели уже побывали в нескольких муниципальных районах республики, замечаний от них не поступало.

Глава ЦИК РТ также сообщил о видеоконтроле за ходом голосования. Избирательную кампанию освещают 470 журналистов из 81 СМИ.

«На участках все спокойно, все без эксцессов. По крайней мере, жалоб, которые влияют на избирательный процесс, в Центральную избирательную комиссию не поступало», – подчеркнул Кондратьев.