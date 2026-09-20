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Общество 20 сентября 2026 12:30

Расим Баксиков проголосовал на выборах в Госдуму России

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Расим Баксиков проголосовал на выборах в Госдуму России
Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Расим Баксиков проголосовал на выборах депутатов Госдумы России в школе № 136 в Казани. На выборы он пришел вместе с супругой.

После голосования во время общения с журналистом «Татар-информа» Баксиков отметил важность происходящего в стране общественно-политического события.

«Следующие пять лет эти люди будут принимать законы. И только от нас с вами зависит, кто и какие законы будет принимать. Некоторые партии уже себя зарекомендовали как надежные – это одна из сторон. Кроме того, в Конституции прописано, что народ России имеет право и возможность управлять государством как лично, так и через своих представителей. И, соответственно, мы выбираем своих представителей в Государственную Думу. Эти люди – наши представители – будут принимать законы», – сообщил он.

Также Баксиков отметил гражданскую ответственность каждого жителя Татарстана перед остальным населением не только республики, но и всей страны в целом.

«Это федеральные выборы, важный аспект нашей внутриполитической, внешнеполитической жизни», – заключил он.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #Расим Баксиков
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