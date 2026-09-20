Глава Бавлинского района пришел на выборы вместе с женой и четырьмя детьми

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров проголосовал на выборах вместе с супругой и четырьмя детьми. По его словам, для семьи это стало доброй традицией.

«Для нас это хорошая традиция – приходить на выборы всей семьей. Когда дети станут совершеннолетними, они уже будут понимать, что это важный и нужный процесс, участие каждого гражданина в формировании своего мнения и будущего», – отметил Гузаиров.

Глава района также подчеркнул, что трехдневный формат голосования удобен для жителей Бавлов, многие из которых работают вахтой, находятся на смене или в командировке. При необходимости избиратели могут воспользоваться голосованием на дому или в другом месте.

«Я всегда прихожу на выборы и голосую сам, так как не хочу, чтобы это сделал за меня кто-то другой. Я хочу участвовать в этом процессе», – сказал Гузаиров.

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

На участке №1024, где проголосовал глава района, зарегистрированы 1073 избирателя. За три дня голосования здесь свой голос отдали 76% из них, в том числе 28 человек, которые участвуют в выборах впервые.