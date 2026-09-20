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Общество 20 сентября 2026 12:48

Двукратный чемпион мира по армрестлингу проголосовал в Пестречинском районе

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Двукратный чемпион мира по армрестлингу проголосовал в Пестречинском районе

В Пестречинском районе в выборах приняли участие спортсмены и тренеры, которые работают с юными спортсменами.

На избирательный участок пришел Сергей Блохин – двукратный чемпион мира по армрестлингу, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России.

Также проголосовал тренер-преподаватель по борьбе корэш Комплексной спортивной школы Алмаз Галимзянов. Его воспитанники становятся победителями и призерами республиканских соревнований.

«Важно показать детям, что быть патриотом – значит не только защищать честь флага на спортивных аренах, но и ответственно подходить к своему выбору как гражданина», – сказал Галимзянов.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#Выборы-2026
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