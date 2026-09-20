Удачина: «Все наши бойцы возвращаются, имея статус ветерана и меры поддержки»

Скриншот трансляции ТНВ

Сегодня у бойцов, которые возвращаются из зоны СВО, не возникает проблем с получением социальных гарантий. Об этом в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

«В деятельности фонда изначально был заявлен проактивный и незаявительный порядок нашей работы с ветеранами. Мы не ждем, когда они до нас дойдут и обратятся с какой-либо просьбой, проблемой. Мы получаем информацию о том, что наши ребята демобилизовались, и социальные координаторы фонда выходят на наших ветеранов», – объяснила она

Координаторы фонда ведут активную работу по охвату ветеранов медицинским обследованием. В течение месяца после демобилизации они могут пройти диспансеризацию. Социальный координатор обязательно предложит пройти эту диспансеризацию. Они также выясняют ситуацию с трудоустройством и принимают нужные меры в диалоге с работодателями.

«Что касается снижения числа обращений, об этом можно говорить, например, в вопросе получения удостоверения ветерана боевых действий. Если в начале нашей деятельности это был один из основных вопросов, с которым к нам приходили, то сейчас остроты этой проблемы нет. Все ребята возвращаются, имея статус ветерана боевых действий и имея назначенные меры поддержки», – отметила Гузель Удачина.